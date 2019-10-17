РИАМО – 17 окт. В городском округе Жуковский с начала 2019 года по программе «Мой Подъезд» отремонтировали 93 подъезда, это 78% от плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

«В текущем году в Жуковском управляющие компании отремонтировали 93 подъезда, что составляет 78 % от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 120 подъездов», – сказал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Всего в Подмосковье уже отремонтировано более 11,1 тысячи подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что составляет 77%.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина – субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.