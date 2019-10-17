РИАМО - 17 окт. Пожарные выехали на тушение пожара в здании в подмосковном Талдоме, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по региону.

«В четверг в 18:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Талдом, улица Зеленая, дом 16», - отмечается в материале.

Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек.

По информации ряда СМИ, пожар вспыхнул на территории завода «Промсвязь».