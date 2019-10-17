РИАМО – 17 окт. За нарушения в рамках долевого строительства застройщики Подмосковья на неделе оштрафованы на 1,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзором 15 октября по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в части долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Московской области были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 1,6 миллиона рублей», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушения в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков вынесено 17 постановлений на 950 тысяч рублей, за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений – шесть постановлений на 600 тысяч рублей, одно постановление на 50 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

В отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, пяти компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

На этой неделе в список нарушителей попали застройщики, которые осуществляют строительство жилой недвижимости на территории следующих муниципалитетов:

в Балашихе – АО «Мосстроймеханизация-5»;

в Дмитрове – ООО «Свежий ветер Девелопмент»;

в Клину – ООО «СЗ «Новый Клин»;

в Красногорске – ООО «ЦЕНТР» и ООО «АВЕСТ»;

в Ленинском городском округе – ООО «ИнвестСити»;

в Лобне – ООО ПО «Реконструкция»;

в Люберцах – ООО «СЗ «СТРОЙПРОМСЕРВИС» и ООО «СЗ «ТОМСТРОЙ»;

в Мытищах – ООО «МСК»;

в Подольске – ООО «ГЛАГРАДСТРОЙ», ООО «Жилсоцстрой» и ООО «ГЛАВГРАДОСТРОЙ»;

в Пушкине – ООО «АТЛАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» и генеральный директор ООО «ИнвестРегионСтрой»;

в Реутове – ООО «СК «ПСТ»;

в Сергиево-Посадском городском округе – АО «СИХ»;

в Серпухове – ООО «ПСК»;

в Солнечногорске – ООО «СМУ №78»;

в Химках – ООО «Рафинад-Сити» и ООО «Ивакино-Парк»;

в Электрогорске – АО «Стройспецмонтаж».