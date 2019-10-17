РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 окт. Установленную по губернаторской программе в частном жилом секторе подмосковного Красногорска детскую площадку планируют открыть 22 октября, сообщила начальник управления благоустройства администрации округа Антонина Ларина.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина в четверг посетила с рабочей поездкой теруправление Ильинское. Она осмотрела детскую площадку в деревне Губайлово, пообщалась с жителями поселка Новый.

«В Красногорске это первая губернаторская площадка в индивидуальном жилом секторе. Сделали мы ее по просьбе жителей, здесь довольно много домов. Площадка закончена на 95%. Во вторник (22 октября – ред.) подрядчик обещает ее открыть», – сказала Ларина.

Она отметила, что сдачу площадки задержали на 2 недели из-за погодных условий – некоторые виды работ нельзя выполнять во время дождя. Наполнение площадки предварительно обсудили с местными жителями.

«В городском округе Красногорск в этом году устанавливаем 7 площадок по губернаторской программе. Еще одну – в детском городке «Сказочный». Практически все они близятся к сдаче. Думаю, что до конца следующей недели подрядчик постарается сдать все эти площадки», – заключила Ларина.