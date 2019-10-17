РИАМО – 17 окт. Глава министерства культуры России Владимир Мединский дал обещание президенту РФ Владимиру Путину, что возродит студию имени Горького, и что уже через пару лет можно будет гордиться ее проектами, передает в четверг Федеральное агентство новостей.

От Путина поступило поручение правительству страны о рассмотрении идеи по созданию государственной киностудии детских и юношеских фильмов. Доклад о возможной реализации должен быть предоставлен главе государства до 20 декабря.

«Мы получили ваше поручение. Можно сказать, что мы уже выполнили. Неделю назад буквально поменялось руководство киностудии имени Горького, мы вернем эту киностудию на рынок, создадим консорциум киностудии имени Горького совместно с Союзмультфильмом и, поверьте, через пару лет мы будем этим проектом гордиться», — сообщил Мединский Путину на встрече с выпускниками ВГИКа.

В сентябре Сергей Зернов по собственному желанию покинул пост генерального директора московской киностудии имени Горького, которой руководил с 1 декабря 2010 года. Сейчас место гендиректора творческо-производственного объединения заняла Юлиана Слащева.

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького была основана в 1915 году. В 2015 году студия отпраздновала 100-летний юбилей. На территории организации были заложены первые памятные знаки «Аллеи Звезд». В мае 2018 года было объявлено о продаже семи зданий киностудии, а также земельных участков и автобазы общей площадью 8 693 квадратных метра.