РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 окт. Представитель ГУ МВД России по Московской области в пятницу проведет прием жителей Люберец по вопросам охраны общественного порядка, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Восемнадцатого октября в здании МУ МВД России «Люберецкое» будет осуществлять прием граждан начальник полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин. Прием пройдет с 16:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Прием пройдет по адресу: Люберцы, улица Котельническая, дом №7А. На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Предварительно необходимо записаться по телефону: 8(495)554-83-88 или 8(495)554-90-90.