РИАМО – 17 окт. Столичный ЦСКА рассчитывает выкупить 20-летнего полузащитника из Бразилии Лукаса Сантоса у футбольного клуба «Васко да Гама», сейчас бразилец выступает за «армейцев» на правах аренды, сообщает Федеральное агентство новостей.

Знакомый с ситуацией источник рассказал изданию, что столичный клуб готов заплатить за полузащитника 3 миллиона евро.

«При этом в арендном соглашении между ЦСКА и бразильским клубом прописана опция выкупа за 5 миллионов евро. Данную сумму российский клуб считает завышенной», — сказал собеседник агентства.

В случае, если бразильский клуб откажется снизить цену, ЦСКА, скорее всего, рассмотрит других кандидатов.

Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды минувшим летом. Соглашение рассчитано до конца 2019 года. Он успел выйти на поле в четырех матчах.