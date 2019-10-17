РИАМО – 17 окт. Нестационарная торговля является востребованным форматом не только у покупателей, но и у предпринимателей в Московской области, для них в регионе подготовили подробную памятку для размещения такого объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Для тех, кто только планирует открыть свой нестационарный торговый объект, мы подготовили памятку из пяти шагов, которые необходимо осуществить предпринимателю для размещения своего нестационарного торгового объекта», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Так, сначала следует обратиться в администрацию муниципального образования, на территории которого планируется размещение нестационарного торгового объекта. При этом необходимо понимать, какими характеристиками будет обладать данный объект – вид, специализация, площадь, период размещения, целевая аудитория.

После этого органы местного самоуправления предложат хозяйствующему субъекту имеющиеся вакантные места. Альтернативным является вариант, при котором сам предприниматель предлагает потенциальное место для размещения НТО.

«Место размещения НТО по ходатайству местной администрации рассматривается на заседании Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка. Заседания проходят не реже одного раза в месяц. Комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии предлагаемой площадки требованиям законодательства, а также о возможности размещения на данной площадке конкретного объекта», – уточняется в материале.

Далее в случае, если место размещения НТО признается соответствующим требованиям законодательства, оно включается органами местного самоуправления в схему размещения НТО и выставляется на аукцион. Анонс аукциона размещается в общедоступных местах – СМИ, интернет, газеты.

Затем предприниматель подает заявку на участие в аукционе и, в случае, если становится победителем, заключает с администрацией муниципального образования договор на размещение НТО на срок, не превышающий срок действия схемы.

«После размещения объекта в соответствии с установленными требованиями и согласно утвержденному архитектурному решению внешнего облика хозяйствующий субъект обязан исполнять все условия договора и нормы законодательства», – резюмировал Посаженников.