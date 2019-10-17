РИАМО - 17 окт. В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном соборе святых Петра и Павла на Китай-городе 18 октября пройдет концерт в рамках проекта «Босх-fest» фонда Бельканто, мероприятие будет всецело посвящено самому загадочному художнику в истории живописи — Иерониму Босху, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда.

В сопровождении сценической кантаты немецкого композитора Карла Орфа будут представлены работы известного художника.

«Кармина Бурана» – самое известное сочинение Орфа, создано в 1936 году. Вокально-симфоническое произведение, поражающее своим масштабом, глубиной и трагизмом. Колесо фортуны, всевластие судьбы, ликование и драма переплелись в сюжете этой завораживающей магической кантаты», - отмечается в материале.

Для ее исполнения привлекут более 100 артистов, в том числе Государственную академическую хоровую капеллу имени Юрлова под управлением Геннадия Дмитряка и Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением Сергея Дурыгина, а также Сергея Силакова (тенор), Владлену Самоварову (сопрано) и Сергея Курачева (баритон).

Начало концерта 18 октября в 20:00. Билеты стоят от 800 рублей. Приобрести их, а также найти более подробная информация о мероприятии можно на сайте фонда Бельканто.