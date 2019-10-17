РИАМО – 17 окт. В Дубне будет проведена реконструкция здания многофункционального комплекса, после чего в нем будет сформирован новый центр притяжения с общественными сервисами и комфортной пешеходной зоной, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Накануне рабочая группа Архитектурной комиссии Московской области одобрила архитектурно-художественные решения по облику реконструируемого объекта в Дубне на проспекте Боголюбова.

«Здание многофункционального комплекса площадью более 6 тысяч квадратных метров располагается в центре Дубны вдоль проспекта Боголюбова. Его реконструкция позволит сформировать здесь новый центр притяжения с общественными сервисами и комфортной пешеходной зоной», – заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

В рамках проекта реконструкции планируется увеличить технико-экономические показатели объекта без изменения габаритов здания. В шести корпусах различной этажности, поставленных на общий стилобат, планируется разместить торговые и офисные помещения, кафе и гостиницу. В цокольной части здания предусмотрена подземная автостоянка.

Комплекс зданий расположен на границе существующего городского парка и интегрирует в себя рекреационное пространство. Прямо по центру его пронизывает пешеходный променад, соединяющий парковую территорию с проспектом Боголюбова. Проект также предусматривает благоустройство набережной, расположенной в парке, с обратной стороны многофункционального комплекса.

В художественном решении облика зданий используется сочетание красных и графитовых оттенков, подчеркивающее конструктивистскую стилистику объемов, дополняется в пресс-релизе.

«Рабочая группа Архитектурной комиссии в целом одобрила решения по облику многофункционального комплекса, которые при уже сложившейся объемно-пространственной композиции помогают создать объект сомасштабный человеку. Правильно подобранные художественные приемы и материалы органично включают здание в существующий городской контекст», – подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Авторы проекта – ООО «Доктор Визард».