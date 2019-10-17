РИАМО – 17 окт. Управляющие компании из Волоколамска, Чехова, Лыткарина и Жуковского исполнили требования Госжилинспекции Московской области, руководству учреждений пришлось выплатить денежные штрафы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управляющая организация «Жилищное хозяйство Волоколамского района» в одноименном городском округе выполнила предписание Госжилинспекции Московской области по адресу: улица Ново-Солдатская, дом №14. В установленный срок УК провела ремонтные работы потолочного перекрытия на балконе и перил в подъезде, а также установила необходимую фурнитуру на окнах», – отмечается в сообщении.

В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении с последующим наложением денежного штрафа.

В городском округе Чехов при внеплановой проверке дома №84, корпус 1 по улице Московской жилищные инспекторы зафиксировали отсутствие теплоизоляции на трубах отопления, а также самозакрывающего механизма на дверях переходных лоджий.

Управляющая организация «АСК» получила предписание на устранение нарушений, а главный инженер получил штраф за нарушение законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Контрольная проверка зафиксировала исполнение предписания.

Произвести ремонт окон и крыльца в подъезде №2 дома №2А на улице Октябрьская в Лыткарине пришлось управляющей организации после внеплановой проверки Госжилинспекции.

«На устранение нарушений жилищные инспекторы отвели менее двух недель. Контрольная проверка зафиксировала исполнение законных требований надзорного ведомства. В отношении УК «Дез-Лыткарино» заведено административное дело с последующим наложением штрафа», – уточняется в сообщении.

В Жуковском УК «Объединенные ЖК Системы» досрочно восстановила притвор входной двери, остекление в подъезде и теплоизоляцию трубопроводов горячего водоснабжения и отопления в подвале дома № 17 на улице Ломоносова. Это подтверждает протокол контрольной проверки.

Однако начальник эксплуатации и обслуживания жилого фонда УК не избежал административного наказания. Из собственного кармана ему придется оплатить денежный штраф, резюмируется в материале.