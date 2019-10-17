РИАМО – 17 окт. В районную больницу Воскресенска завезли мобильный флюорограф, стоимость передвижного комплекса составляет более 12 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Новый передвижной аппарат будет применяться для проведения флюорографических исследований жителям отдаленных территорий Воскресенска. На данный момент ведется регистрация автомобиля в ГИБДД, составление графика выездов», – заявил исполняющий обязанности главного врача Юрий Райхман.

По его словам, график будет опубликован на сайте медорганизаций Воскресенска, также будет размещена информация непосредственно в селах и деревнях на информационных стендах.

Ожидается, что первый выезд на мобильном флюорографе медики смогут выполнить уже через 1–1,5 месяца.

Для прохождения исследования при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.