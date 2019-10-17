РИАМО – 17 окт. В третьем квартале 2019 года после продолжительного падения реальные доходы населения России выросли на 3%, сообщается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

«Реальные денежные доходы, по оценке, в III квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3,3%, в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличились на 0,9%», - говорится в материале.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), также выросли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3%.

Рост реальных располагаемых доходов в России зафиксирован впервые за последние четыре квартала. Возможной причиной для такого скачка могли стать низкая база прошлого года и серьезный рост трудовых доходов.