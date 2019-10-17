РИАМО - 17 окт. Михаил Токарев стал главой Сергиево-Посадского городского округа, его выбрали в четверг на заседании совета депутатов муниципалитета, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В конкурсную комиссию было подано семь заявок, одну кандидатуру члены комиссии отклонили. Всем кандидатам была предоставлена возможность выступить перед депутатами, чтобы донести свою мотивацию баллотироваться на пост главы округа», – говорится в сообщении.

Токарева поддержали депутаты Дмитрий Палагин, Олег Гаджиев, а также заместители председателя окружного совета Константин Негурица и Денис Иудин.

«Я понимаю и принимаю тот факт, что у нас много проблем, многие из них имеют десятилетнюю и более давнюю историю. Но я и моя команда администрации готовы их решать и работать на благо жителей», – подчеркнул Токарев.

Токарев родился в 1975 году в Загорске, окончил Московскую высшую школу милиции МВД РФ и Академию управления МВД РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В сентябре 2016 его избрали главой Сергиева Посада, в ноябре – главой Сергиево-Посадского района.