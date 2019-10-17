РИАМО – 17 окт. Определен подрядчик строительства школы в Электростали, объект появится в микрорайоне Северный-2 в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «ТрансДорСтрой».

«Согласно проектной документации, новая школа рассчитана на 825 учащихся. В образовательном учреждении предусмотрено размещение учебных классов, лабораторий, мастерских, спортивного и актового залов, библиотеки с медиатекой, столовой, административных и вспомогательных помещений», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он уточнил, что на прилегающей территории оборудуют спортивный блок с площадками для командных и подвижных игр, а также места для отдыха.

Предусмотрены работы по благоустройству и озеленению. Строительство школы ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется за счет средств бюджета.

«Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году», – заключил Локтев.