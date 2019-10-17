РИАМО – 17 окт. В Люблинском суде столицы фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены во время судебного заседания, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«17 октября 2019 года в ходе судебного заседания по уголовному делу в отношении Костыленкова Р.Д., Павликовой А.Д. и других, два подсудимых: Костыленков Р.Д. и Крюков В.В., будучи в боксе, нанесли себе порезы лезвием бритвы в область руки и шеи (Крюков только руки)», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудники конвоя оказали им первую медицинскую помощь, в настоящее время прибыла скорая помощь.

«О других деталях происшествия будет сообщено по мере получения дополнительной информации», – дополнил представитель пресс-службы суда.

Сейчас судебное заседание прервано.

По словам собеседника, пока не ясно, как лезвие попало в стеклянный бокс. Однако пояснил, что руководство конвойного полка несет ответственность за находящихся под стражей в зале суда.

В марте 2018 года было возбуждено дело в отношении членов организации «Новое величие». Участники движения, по версии следователей, собирались совершить в России государственный переворот и захватить власть. Шестеро фигурантов были арестованы, но свою вину они не признали.