РИАМО – 17 окт. Гимназия №11 в городском округе Дубна попала в число лучших школ России, награду образовательное учреждение получит в конце октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 города Дубны Московской области» признана лауреатом конкурса «100 лучших школ России» 2019 года в номинации «Лучшая гимназия 2019», – отмечается в сообщении.

Руководителю данного образовательного учреждения вручили почетный знак «Директор года – 2019» и свидетельством «100 лучших директоров школ России – 2019».

Церемония награждения будет проходить с 25 по 28 октября в Санкт-Петербурге в рамках VIII Всероссийского образовательного форума «Школа будущего».