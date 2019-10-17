РИАМО – 17 окт. С начала октября в Подмосковье началось строительство семи жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Так, в поселке Отрадное городского округа Красногорск началось строительство двух жилых домов с подземным паркингом. Объекты будут возведены на территории ЖК «Отрада». В Люберцах на территории ЖК «Люберецкий» начато строительство жилого дома башенного типа (корпус 5) и строительство двух корпусов на территории ЖК «Жулебино парк», – отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В городском округе Щелково на улице Новая Фабрика начато строительство жилого дома с подземной автостоянкой.

В Дубне на улице Тверская застройщик сообщил о начале строительства жилого дома №34, в настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного периода.

«Инспекторским составом ведомства составлены графики плановых проверок данных объектов на весь период строительства», – дополнил Гарибян.