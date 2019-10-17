РИАМО – 17 окт. Три крупных медицинских корпуса на 1,3 тысячи пациентов построят в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В рамках утвержденной на 2020-2022 Адресной инвестиционной программы в столице запланировано активное строительство объектов здравоохранения. Речь идет о более чем 70 медицинских учреждениях, в том числе о более 20 корпусах для различных медицинских центров», – заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что будут построены лечебно-диагностические корпуса для центра имени Логинова и «Инфекционной клинической больницы №1», а также инфекционный корпус для детской больницы святого Владимира.

Они смогут принять более 1,3 тысячи пациентов, заверил Хуснуллин.

Глава Строительного комплекса пояснил, что новые больничные корпуса позволят значительно повысить качество медицинских услуг в Москве.

«Корпуса в ИКБ №1 и больнице святого Владимира обеспечат максимально эффективное лечение инфекционных заболеваний. В частности, почти в 2,5 раза увеличится количество изолированных индивидуальных боксов, появится лаборатории с современным оборудованием», – рассказал заммэра.

Корпус научного центра имени Логинова будет рассчитан на 470 коек. Кроме того, здесь будут оборудованы 20 операционных, отделение лучевой терапии и диагностики, маммологический центр на 1,2 тысячи посещений, также предусмотрен прием многопрофильных специалистов на 500 посещений в смену.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин открыл Центр здоровья семьи городской клинической больницы (ГКБ) имени Д. Плетнева. В новое пятиэтажное здание, рассчитанное на 530 посещений в смену, переехали отделения женской консультации, которые ранее находились по разным адресам, что не позволяло создать в консультациях комфортную среду для пациентов.