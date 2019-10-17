РИАМО - 17 окт. Накануне в подмосковной Истре открылся первый в Подмосковье корпоративный клуб акробатического рок-н-ролла FORMATION, открытие состоялось в местном драматическом театре, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Учредителем клуба выступает «Газпромбанк». Ранее «Газпромбанк», «Новатэк», «Сибур» и «Роснефть» приняли участие в проекте Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла по созданию сети клубов в различных регионах России.

«В последние годы акробатический рок-н-ролл динамично развивается: в регионе открываются новые спортивные школы, а подмосковные атлеты регулярно занимают лидирующие позиции на международных соревнованиях. Идея по формированию корпоративных клубов возникла давно. Необходимо, чтобы работа велась не только по подготовке профессиональных спортсменов, но и создавались условия для любительских коллективов», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

На сегодняшний день представительства клуба FORMATION есть в 10 других регионах России, для Московской области это первый клуб. В его открытие поучаствовали 10 спортсменов региона.

«Вовлечение людей в занятия акробатическим рок-н-роллом, как раз, идет через образование подобных учреждений. В следующие годы планируется открытие еще нескольких корпоративных клубов на территории Московской области», – заверил глава Минспорта.