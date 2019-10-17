РИАМО - 17 окт. Магистрали столицы вечером в четверг сковали пробки в 9 баллов, движение сильнее всего осложнено на восточной части МКАДа, Садовом и Третьем Транспортном кольцах, сообщается в официальном Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Движение в городе очень плотное. Сейчас девять баллов. Сложнее всего на Садовом, ТТК, Профсоюзной улице и на востоке МКАД. Зато на большинстве вылетных магистралей движение рабочее», – говорится в сообщении.

Водителям посоветовали по возможности отложить поездки на более позднее время. Ситуация на дорогах Москвы должна нормализоваться после 19:30.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», к 20:00 прогнозируется снижение загруженности дорог до семи баллов, а в 21:00 ожидается пять баллов. Свободными улицы станут к 22:00 (три балла).