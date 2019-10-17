РИАМО – 17 окт. В международном аэропорту Домодедово прошли комплексные учения по отработке действий государственных и аэропортовых служб в чрезвычайных ситуациях, мероприятие ежегодно проходит в два этапа: первый – на учебном полигоне, второй – в здании аэровокзала, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Всего в нем приняли участие более 100 человек.

«В первый день были отработаны действия аварийно-спасательной команды при посадке воздушного судна на аэродроме: тушение пожара, проведение спасательных работ, снятие опасного груза с борта, оказание медицинской помощи, эвакуация самолета с взлетно-посадочной полосы», – отмечается в сообщении.

Во второй день службы аэропорта показали, как в условиях ЧС организована работа в аэровокзале: содействие родственникам пассажиров, координация и помощь СМИ, взаимодействие с авиакомпаниями.

Особое внимание на учениях было уделено вопросам оперативно-тактического взаимодействия расчетов аварийно-спасательной команды, а также проверке оснащенности техническими средствами и оборудованием.

Проведение учений – обязательный элемент поддержания готовности аэропортовых и государственных служб к экстренным ситуациям.

Каждый день в аэропорту Домодедово на различных производственных участках проводят около 10 учебно-профилактических мероприятий.