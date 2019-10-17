РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 окт. В Балашихе по губернаторской программе «Мой подъезд» с начала года отремонтировали 550 подъездов из 641 включенного в план ремонта, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В четверг в Балашихе состоялось выездное совещание председателя областного парламента с главой округа Сергеем Юровым, представителями администрации и совета депутатов муниципалитета.

«Сегодня (17 октября – ред.) проверил, как обстоят дела с данной программой в Балашихе – в план ремонта был включен 641 объект, 550 уже сданы. Важно, что жители сами решают, как именно будет выглядеть подъезд, какими будут дизайн, цветовая гамма, материалы и оформление входной группы», – написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что по плану в Подмосковье по программе «Мой подъезд» до конца текущего года будет отремонтировано 14,5 тысячи подъездов, из них ремонт уже провели в 10,5 тысячи подъездов.

В регионе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева продолжается реализация приоритетного проекта – программы софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». Основная цель – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.