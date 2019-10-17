РИАМО - 17 окт. В Одинцовском городском округе устанавливают виновников загрязнения реки Островни, по результатам расследования инспекторы эконадзора привлекут нарушителей к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе проверки установлено, что сброс недостаточно очищенных сточных вод в Островню ведется с очистных сооружений парк-отеля «Царский лес» (бывший дом отдыха «Покровское»), расположенного в одноименном селе. Эксплуатирует объект компания «Царский лес». По данным прокуратуры, сооружения работают в аварийном режиме», – отмечается в сообщении.

Кроме того, был проведен лабораторный анализ проб стоков. Эксперты нашли многократное превышение нормативных показателей по аммоний-ионам, общим колиморфным бактериям и другим загрязнителям.

Нарушение усугубляется еще и тем, что Островня является притоком – Москвы-реки, источником питьевой воды Московской агломерации.