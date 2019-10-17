РИАМО - 17 окт. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО «МОЭК» к управляющей компании в сфере ЖКХ ООО «ПИК-Комфорт» на сумму более 47 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

Управляющая компания накопила большой долг за горячую воду в период с января по декабрь 2017 года. Компания управляет более 280 домами на территории Москвы.

«ПИК-Комфорт» является одним из крупных должников за поставленные тепловые ресурсы и занимает третье место в «Антирейтинге компаний-должников», составленном ПАО «МОЭК» и размещенном на портале «МОЭК Онлайн», – отмечается в сообщении.

На сегодняшний день общий размер неисполненных обязательств по оплате за поставленные энергоресурсы управляющей компании перед ПАО «МОЭК» составляет более 826 миллионов рублей. По исковым заявлениям ПАО «МОЭК» к ООО «ПИК-Комфорт», поданным в 2018-2019 годах, уже принято свыше 20 положительных судебных решений на сумму более 100 миллионов рублей.

Ранее в отношении управляемых ООО «ПИК-Комфорт» объектов вводились меры по ограничению горячего водоснабжения по адресам в Центральном административном округе Москвы.

«Постоянное накопление задолженности и необходимость ее взыскания в рамках судебных решений может поставить под угрозу надежность теплоснабжения, что особенно актуально для жителей в отопительный период», – подчеркнул начальник правового управления ПАО «МОЭК» Михаил Бычков.