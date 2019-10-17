РИАМО – 17 окт. Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева рассказала, что глава Совета Михаил Федотов покинет свой пост, сообщает РИА Новости.

«Собеседница агентства пояснила, что правозащитник достиг предельного возраста пребывания на госслужбе, этот срок ему не продлили», – отмечается в сообщении.

При этом ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора заявила, что ничего не знает об уходе Федотова. Она отметила, что он также является советником президента. Для этой категории госслужащих в законе есть исключение.

Сам Федотов отказался комментировать информацию о своем возможном уходе.

Одним из кандидатов на пост руководителя Совета по правам человека СМИ назвали руководителя Общественной палаты Валерия Фадеева.

Федотов занимает пост главы СПЧ и советника президента с 2010 года. Ему 70 лет.