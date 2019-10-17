РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 окт. Ремонт козырька в третьем подъезде дома №9 в поселке Новый подмосковного Красногорска проведут до конца октября, сообщила генеральный директор УК «Феникс» Любовь Романская.

В четверг глава горокруга Эльмира Хаймурзина посетила с рабочим визитом ряд населенных пунктов теруправления Ильинское. Она осмотрела готовность детской площадки, которую установили по губернаторской программе. Также она пообщалась с жителями дома №9 поселка Новый, которые недовольны проведенным в подъезде ремонтом. В частности, их беспокоит, что козырек над подъездом пропускает воду.

«Замечания, которые были выдвинуты жителями третьего подъезда – ремонт козырька, его мы проведем до конца октября. Замена входных дверей и вторых дверей на пластиковые будет выполнена во втором квартале 2020 года», – сказала Романская.

Она пояснила, что ремонт в данном подъезде выполнили в конце 2018 года. Задержка с заменой дверей связана с ограниченными финансовыми возможностями управляющей компании.

Еще одно пожелание жителей – заменить почтовые ящики в подъезде.

«Мы сделаем отчет по дому, по расходам и доходам. Если будет прибыль, то почтовые ящики мы тоже заменим», – заключила Романская.

Ранее дома под управлением УК «Феникс» в поселке Новый относились к министерству обороны РФ.