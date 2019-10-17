РИАМО - 17 окт. В Подмосковье проект реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений получил положительное заключение, снизится их негативное воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В результате реконструкции мощность очистных сооружений возрастет до 400 тысяч кубических метров в сутки, значительно сократится занимаемая площадь и, самое главное, снизится негативное воздействие на окружающую среду», – отмечается в сообщении.

Основные контрольные показатели приведут к нормативному уровню. Реконструкцию выполнят в рамках губернаторской подпрограммы «Чистая вода».