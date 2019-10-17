РИАМО - 17 окт. На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за лучший книжный магазин столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники проекта могут проголосовать за одну из книжных торговых точек – «Москва», «Библио-Глобус», «Республика», «Московский дом книги» на Новом Арбате, дом книги «Молодая гвардия» и «Читай-город» – или предложить свой вариант», – говорится в сообщении.

Результаты опросы на сайте учтут при подведении итогов ежегодного конкурса «Лучший книжный магазин города Москвы» в номинации «Книжный магазин общего профиля». Этот конкурс проходит с 2016 года.

Жюри оценит, насколько хорош ассортимент магазина, а также сервис, качество обслуживание, интерактивное пространство. Специалисты учтут, проходят ли в магазинах лекции и мастер-классы и насколько часто их проводят.