РИАМО - 17 окт. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» на фестивале цветов, урожая и искусства «Краски осени» созрел урожай хлопка, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Волокнистые растения – это новый тренд ботанической моды. Целая уникальная экспозиция на выставке урожая посвящена волокнистым растениям и изделиям из них. Здесь и сами растения, и что из них делают: конопля и пенька, агава и сизаль, кокосовая пальма и кокосовое волокно, лен и льняное волокно, хлопчатник и хлопок, а также другие виды растительных волокон», – отмечается в сообщении.

Хлопок – волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника, важнейшее и наиболее дешевое растительное волокно. Волокно хлопка представляет собой одну растительную клетку, развивающуюся из кожуры семени.

Впервые в Старом Свете хлопок стал культивироваться 7 тысяч лет назад представителями цивилизации, находившейся в долине Инда. Свидетельства о выращивании хлопка были найдены при археологических исследованиях мергархской культуры, где были обнаружены медные бусы с сохранившимися хлопковыми нитями.

На исходе Средних веков хлопок становится известен в северной Европе как предмет импорта, без малейшего представления о том, как он на самом деле производится, было известно только, что он получается из растений. Учитывая его схожесть с шерстью, люди рождали догадки, будто хлопок получается из овец, рождающихся из растений.

Фестиваль «Краски осени» продлится до 20 октября. Обзорные экскурсии по саду и тропикам: 19 октября – в 12:30, 20 октября – в 13:00 и 14:30. Сад открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.