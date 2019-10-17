РИАМО – 17 окт. На станции «Воробьевы горы» столичного метро открылась выставка миниатюрных копий памятников, в специальных колбах, размещенных на платформе, пассажиры смогут увидеть более 30 уменьшенных скульптурных композиций, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Оригиналы представленных экспонатов установлены Российским военно-историческим обществом в разных уголках России, а также в городах Франции, Греции, Армении, Сербии, Мордовии и Словении.

«В течение двух недель пассажиры смогут увидеть знаковые скульптурные композиции — памятники Героям Первой мировой войны, князю Владимиру, Михаилу Калашникову, Ивану III, генералу Михаилу Скобелеву, монумент «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» и многие другие», – отмечается в сообщении.

Выставка подготовлена Московским метрополитеном совместно с Российским военно-историческим обществом. Экспозиция будет работать до 31 октября.

«Новая экспозиция познакомит пассажиров с военной историей и выдающимися деятелями нашей страны. За две недели уменьшенные копии памятников смогут увидеть более 150 тысяч человек», – дополнила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Выставки на станции «Воробьевы горы» проходят регулярно с 2010 года. В начале октября пассажиры могли увидеть творческие работы участников городской программы «Московское долголетие».

В феврале работала экспозиция «Воин-Победитель», приуроченная ко Дню защитника Отечества, а в мае была открыта выставка шахматной атрибутики, посвященная проведению турнира Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ).