РИАМО - 17 окт. В Московской губернской универсальной библиотеке прошел отборочный этап конкурса на лучший библиотечный проект Подмосковья в 2019 году, в течение двух дней 95 сельских библиотек из 27 муниципалитетов представили свои проекты на суд экспертов, говорится в сообщении пресс-службы библиотеки.

«Проекты разработали библиотекари в рамках программы министерства культуры Московской области «Перезагрузка библиотек Подмосковья» и призваны сделать библиотеку более востребованной среди жителей. Экспертная комиссия, в которую вошли руководители муниципальных библиотек и авторы проектов-победителей аналогичного конкурса в прошлом году, отберут 30 лучших проектов для участия в финале конкурса», – отмечается в сообщении.

Конкурс на лучший библиотечный проект – итоговое испытание для библиотекарей, участвующих в этом году в «Перезагрузке». Модернизация сельских библиотек включала не только обновление помещений, материально-технической базы, спектра услуг, но и развитие профессиональных навыков сотрудников. Для них в течение года губернская библиотека провела образовательные мероприятия, разработанные с учетом специфики работы на селе.

Голосование за лучший проект по мнению пользователей социальных сетей идет на страницах губернской библиотеки в социальных сетях, где выложены видеозаписи презентаций: «ВКонтакте», Facebook.

Победителей в номинации «Народный проект» определят по наибольшему количеству взаимодействий с постами, содержащими видеозапись презентации: лайков, репостов и комментариев. Библиотеки, чьи проекты вызовут наибольший отклик у сетевой аудитории, получат специальные призы от партнеров конкурса. Голосование в социальных сетях продолжится до 1 декабря.

Финал конкурса на лучший библиотечный проект Московской области 2019 года состоится в ноябре. Члены экспертной комиссии определят по итогам конкурса 10 победителей. Авторы лучших проектов получат дипломы и памятные награды, а сами проекты войдут в список рекомендованных практик по модернизации работы сельских библиотек региона.