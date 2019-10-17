РИАМО - 17 окт. Реализация проектов-победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды завершится до конца 2019 года, в Коломне и Зарайске они подходят к концу, в Дубне и Сергиевом Посаде завершены на половину, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В 2018 году четыре города Московской области вошли в число победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – Коломна, Зарайск, Дубна, Сергеев Посад. Всего область получила 250 миллионов рублей на данные проекты, они будут реализованы в полном объеме до конца текущего года», – отмечается в сообщении.

В Коломне работы выполнили на 90%. Площадь Двух революций (1905 год и 1917) – один из самых узнаваемых архитектурных образов Коломны. До 1917 года она являлась частью большой Базарной площади, которая объединяла Гостиный двор, Житную и Лубянскую площади, Бабий рынок.

«В 2017 году при работах по благоустройству обнаружен фундамент памятной часовни святого Александра Невского (1866 год постройки – ред.) – его планируется накрыть стеклом триплекс для защиты фундамента, над которым будет навесной, полупрозрачный мост из решетки для осмотра часовни и навесная, полупрозрачная смотровая площадка с пандусом из решетки», – разъяснил министр благоустройства Михаил Хайкин.

В Зарайске благоустройство выполнили на 60%. Проектом запланировано благоустройство площади вблизи старинных Торговых рядов, которое являлось общественно значимым местом на протяжении веков. Реализация проекта позволит превратить площадь Революции, а вслед за ней Красноармейскую улицу в оживленное общественное пространство.

На 50% выполнили работы по проекту в Сергиевом Посаде. Здесь запланировано благоустройство набережной Келарского пруда вдоль улицы Левонапрудной с установкой винтовой лестницы, ведущей к Музею игрушки, под которой будут оборудованы качели с видом на реку. Реализация проекта благоустройства даст не только новые видовые точки на Свято-Троицкую Лавру, но и позволит жителям и гостям города пройти к старинному особняку более удобным и интересным путем.

В Дубне выполнили работы на 50%. Здесь ведутся работы по реставрации исторической части и с формированием функциональных зон активного отдыха – детских, спортивных, зрелищных, культурно-просветительских, образовательных, а также особой зоны пляжа. Ключевую роль сохраняет исторический сквер с ДК «Мир» и памятником М.Г. Мещерякову. Здесь появятся игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные площадки – для мини-футбола, воркаута и пляжного волейбола, а также будет благоустроена зона яхт-клуба.

Впервые конкурс был проведен в 2018 году по решению президента России Владимира Путина по итогам форума малых городов и исторических поселений в Коломне 17 января 2018 года.