РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. Неравнодушные жители микрорайона Климовск Подольска помогли спасти кота, закрытого на сутки в салоне припаркованного автомобиля, сообщил «РИАМО в Подольске» житель микрорайона.

На днях жители обнаружили бело-черного кота, запертого в салоне автомобиля, припаркованного на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск. Связаться с владельцем машины у активистов не получилось, и они обратились в полицию.

«Участковый оперативно прибыл на место, и вскоре удалось связаться с хозяином машины, который освободил животное. Как оказалось, накануне (за сутки) он потерял своего кота и подумал, что тот выбежал на улицу. Как кот попал в машину – загадка», – сказал житель.