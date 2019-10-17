РИАМО - 17 окт. Замоскворецкий суд Москвы присудил в общей сложности 120 тысяч рублей трем пострадавшим при обрушении моста в Парке Горького, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Три истца. Было взыскано в пользу каждого истца по 40 тысяч рублей компенсации морального вреда за обрушение моста в Парке Горького. Сейчас дело находится в Мосгорсуде», - сказал собеседник агентства.

В новогоднюю ночь-2019 на катке в парке Горького по техническим причинам сломалась секция деревянного пешеходного перехода. За медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Поломка затронула несколько квадратных метров катка.

Директор парка Горького Марина Люльчук была уволена после происшествия.