РИАМО – 17 окт. В ходе совещания глав спецслужб государств-партнеров ФСБ директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал о передаче США данных о готовившихся терактах в РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны», – заявил Бортников.

По словам главы ФСБ, Вашингтон и Москва продолжают сотрудничать и передавать друг другу информацию о готовящихся террористических актах. Более того, страны взаимодействуют при расследовании уже совершенных атак.

Бортников напомнил, что ранее Соединенные Штаты Америки передали спецслужбам России данные о готовящемся теракте в Казанском соборе в Петербурге, а Москва помогла американцам расследовать теракт во время Бостонского марафона.