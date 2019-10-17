РИАМО - 17 окт. В рамках VII всероссийского форума «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи Госжилинспекция Московской области и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Документы были подписаны руководителем Главного управления государственной жилищной инспекции Московской области Ольгой Фединой и вице-президентом по цифровизации промышленности ПАО «Ростелеком» Дмитрием Проскурой.

«Компания «Ростелеком» – наш ключевой партнер в сфере внедрения цифровых продуктов. Кроме ЕИАС ЖКХ, «Ростелеком» создал систему автоматизации деятельности Государственной жилищной инспекции, которая обеспечивает операционную деятельность инспекции и позволяет повысить качество работы. Новое соглашение закрепляет наши намерения продолжать работу», – сказала Федина.

В рамках нового соглашения стороны будут сотрудничать в сфере внедрения сквозных цифровых технологий в рамках соответствующего федерального проекта. Так, например, в документе отмечены намерения применять новые технологии при автоматизации процессов проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, а также при предупреждении, выявлении и пресечении нарушений.

«Наша компания имеет большой опыт реализации цифровых проектов в Подмосковье и, в частности, в Госжилинспекции Московской области. В 2016 году «Ростелеком» внедрил Единую информационно-аналитическую систему жилищно-коммунального хозяйства региона, которая позволяет заказчику иметь под рукой актуальную информацию для принятия управленческих решений в сфере ЖКХ», – пояснил Проскура.

По его словам, компания будет и в дальнейшем работать на развитие данной системы.

«Нам предстоит совместно решать задачи применения новых технологий, таких как большие данные, новые производственные технологии, системы распределенного реестра. И самое главное – внедрение систем с элементами искусственного интеллекта, которые обеспечат качественные преимущества через повышение эффективности нашей деятельности. Но нельзя забывать о возможных рисках при внедрении данных систем», – подытожила Федина.