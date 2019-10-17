РИАМО – 17 окт. Мосгорсуд в четверг оставил без изменений приговор участнику несанкционированной акции в столице 27 июля Евгению Коваленко, ранее он был осужден на 3,5 года за насилие над сотрудниками правоохранительных органов в ходе митинга, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Приговор Мещанского районного суда в отношении Коваленко Евгения (статья 318 УК РФ «Применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов») оставлен без изменения», – сказал собеседник агентства.

В сентябре Мещанский суд приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима за два эпизода насилия над сотрудниками правоохранительных органов (часть 1 статья 318 УК РФ) на несанкционированном митинге, прошедшем в Москве 27 июля.

Согласно материалам дела, Коваленко толкнул полицейского, из-за чего тот упал на гранитные ступени в пешеходной зоне. После этого он якобы схватил находившегося рядом росгвардейца за бронежилет, резко дернув его на себя, и в него же через несколько минут метнул металлическое мусорное ведро.

В Москве на Тверской улице 27 июля прошел несанкционированный митинг. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.