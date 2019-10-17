РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 17 окт. С начала текущего года через Люберецкий центр занятости населения (ЦЗН) трудоустроились 448 жителей Дзержинского, сообщается на сайте администрации округа.

«С начала 2019 года через Люберецкий ЦЗН трудоустроились 448 жителей Дзержинского. У центра всегда есть разные вакансии, которые можно предложить тем, кто ищет работу», – сказала исполняющий обязанности начальника Дзержинского управления социальной защиты населения Ирина Тренева.

Всего с начала года в службу занятости населения Подмосковья подали 240,5 тысяч заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости, из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 76,7 тысяч человек, за информацией о положении на рынке труда – 91,25 тысячи человек, за профессиональной ориентацией – более 57 тысяч человек.