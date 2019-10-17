РИАМО - 17 окт. В выходные 19, 20, 26 и 27 октября изменится расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД из-за планового ремонта на участке Пушкино – Софрино, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«На ремонтируемом участке движение поездов будет организовано по соседнему пути. На период работ из расписания выведут ряд пригородных поездов и экспрессов, которые выполняют рейсы между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Пушкино, Красноармейск, Софрино, Сергиев Посад и Александров», — говорится в сообщении.

На маршрутах заметно увеличатся интервалы между поездами. У нескольких составов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на сайте РЖД.