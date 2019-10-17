РИАМО - 17 окт. В Коломенском городском округе начали тестировать новый трамвай модели 71-415 от АО «Уралтрансмаш», эксплуатационные испытания продлятся шесть месяцев, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Концепция новых трамвайных вагонов учитывает требования программы «Доступная среда» и обеспечивает возможность безбарьерного перемещения маломобильных групп граждан. Вагоны оснащены информационной бегущей строкой и аудиоинформаторами для объявления остановок», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Новые трамваи состоят из одного вагона на 34 посадочных места, оснащены более мощными тяговыми электродвигателями и могут развивать скорость до 75 километров в час. Они приспособлены для маломобильных граждан и оборудованы одним местом для пассажира в инвалидной коляске. Номинально пассажировместимость нового трамвая составляет 170 человек.

В ходе тестирования будут оцениваться технические показатели, надежность и удобство трамвая. По итогам испытаний будет принято решение по выбору модельного ряда для будущего обновления подвижного состава.

«Трамвай — это один из самых популярных видов вида пассажирского транспорта в Коломне. Ежедневно Коломенские трамваи перевозят до 60 тысяч пассажиров», - отмечается в материале.

В прошлом году коломенский трамвайный парк также пополнился 21 новым транспортным средством — трамваями модели 71-407, изготовленными АО «Уралтрасмаш» в 2018 году. Для Подмосковья это стало первой поставкой трамвайных вагонов из столицы Урала.

На сегодняшний день на балансе предприятия находится 53 трамвая, 27 из которых — с пониженным полом для комфортного передвижения граждан.