РИАМО - 17 окт. Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «Энергогарантстрой» на 50 тысяч рублей за нарушение федерального закона «О защите конкуренции» за непредставление по требованию управления информации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Действия ООО «Энергогарантстрой» в части непредставления сведений (информации) в адрес Московского областного УФАС России, привели к затруднению исполнения антимонопольным органом государственной функции по предупреждению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции», – отмечается в сообщении.