РИАМО – 17 окт. Компания Mars подписала инвестиционное соглашение с правительством Московской области по реализации проекта, в рамках которого планируется расширение и модернизация производства кормов для домашних животных в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Объем инвестиций составит 5 миллиардов рублей. Проект будет реализован до 2023 года. В подписании инвестиционного соглашения приняли участие президент Mars в России Валерий Щапов и министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова», – отмечается в сообщении.

Официальная церемония состоялась в рамках торжественного празднования 25-летия с момента запуска первой фабрики по производству кормов для домашних животных Mars в России.

«25 лет назад мы увидели перспективу категории кормов для домашних животных, хотя в те годы ее буквально не существовало. Сегодня эксперты оценивают ее объем на уровне 200 миллиардов рублей. В каждой второй российской семье есть питомец, более 50 миллионам домашних животных доступны сбалансированные готовые рационы», – подчеркнул Щапов.

В свою очередь Егорова пояснила, что соглашение предусматривает строительство новых мощностей, в том числе линии производства кормов. Также компания проведет модернизацию очистных сооружений для фабрики Mars.

В Подмосковье работают пять предприятий этой компании в Одинцовском, Дмитровском округах, в Ступине и Луховицах.

«Это очень значимый инвестор, которого мы будем и дальше поддерживать», – заверила она.

Фабрика Mars в Лужниках начала работу в 1994 году. Сегодня это одно из крупнейших производств кормов для домашних животных компании в мире. Здесь производится более 200 ассортиментных позиций влажных и сухих кормов для собак и кошек под торговыми марками Whiskas, Pedigree, Kitekat, Chappi, Cesar, Sheba, Perfect Fit, Nature’s Table.