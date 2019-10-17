РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 окт. Управляющая компания «Жилкомплекс» по предписанию Госжилинспекции Московской области устранила нарушения в подъездах многоквартирного дома на Трудовой улице Королева после окончания капремонта, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

При проверке обращения жителей дома №2 по Трудовой улице в Королеве инспекторы выявили 16 нарушений правил и норм технической эксплуатации жилфонда.

«В коллективном обращении в Госжилинспекцию жители дома пожаловались на некачественный ремонт в подъездах, где остались сломанные рамы, незамененная напольная плитка, из обваливающихся ступеней крыльца торчали железные прутья. При проверке эти факты подтвердились», – говорится в сообщении.

Помимо этого, инспекторы зафиксировали отсутствие уплотнительных прокладок на входных дверях всех трех подъездов, незакрепленные лестничные перила и другие нарушения.

«Управляющая компания «Жилкомплекс» в полном объеме исполнила предписания Госжилинспекции Московской области о приведении в нормативное состояние подъездов дома. «Жилкомплексу» выдали сразу пять предписаний с различными сроками исполнения (от двух до трех месяцев). Все они были исполнены в полном объеме. В частности, управляющая компания заменила старые деревянные окна на новые пластиковые», – отмечается в материале.

По факту нарушения законодательства об энергосбережении был составлен административный протокол в отношении начальника производственно-технического отдела «Жилкомплекса». Он выплатит персональный денежный штраф.