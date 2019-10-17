РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 окт. Возможность преподавания шахмат в школах Домодедова обсудили депутаты с руководителями общеобразовательных учреждений городского округа, сообщается в официальной группе партии «Единая Россия» в Домодедове в соцсети «ВКонтакте».

Депутат Мособлдумы Олег Жолобов и начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова встретились с руководителями общеобразовательных учреждений в рамках реализации партийных проектов «Новая школа» и «Детский спорт».

«Договорились разработать дорожную карту по преподаванию шахмат в школах на системной основе, ведь значимость занятий этим видом спорта очень велика. Прежде всего, это развитие нестандартного мышления, что столь необходимо сегодня для участия обучающихся в олимпиадном движении, где предлагаются задания именно на нестандартность и оригинальность», – сказал Жолобов.