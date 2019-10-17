РИАМО - 17 окт. Мурал «Новая жизнь», выполненный на стене одного из домов в микрорайоне Трехгорка в Одинцове, вошел в в топ лучших работ по версии авторитетного издания о современном искусстве Widewalls, сообщил автор работы, художник Константин Данилов, известный под псевдонимом Zmogk.

«Моя работа «Новая жизнь» в Одинцове в рамках фестиваля Urban Morphogenesis вошла в сентябрьский топ работ по версии Widewalls», - написал Данилов на личной странице в соцсети Facebook.

Фестиваль Urban Morphogenesis, проходивший в Одинцове, собрал более 80 известных мастеров уличного искусства из 26 стран мира. Они расписали более 50 фасадов многоэтажных домов, технических сооружений и школ.

В рамках фестиваля Urban Morphogenesis был реализован масштабный проект уличного искусства «Культурный код». Художники фестиваля создали много потрясающих работ, которые отметили ведущие профильные издания. Кроме того, были поставлены рекорды. Например, в рамках фестиваля нарисовали самое большое в России граффити с Юрием Гагариным, высота которого составила 60 метров.