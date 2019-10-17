РИАМО - 17 окт. На Хорошевском шоссе в столице возникли проблемы с движением троллейбусов из-за повреждения контактной сети, задерживается ряд маршрутов, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«На Хорошевском шоссе из-за повреждения контактной сети задерживаются троллейбусы №№20, 21, 35, 43, 65. Маршруты временно изменены. Вместо троллейбусов работают автобусы. Будьте внимательны», – говорится в сообщении.

Пассажирам советуют пользоваться попутными автобусными маршрутами: по проспекту Маршала Жукова – №т86, 155 по улице Куусинена – № 64, 818 по Хорошевскому шоссе к ТТК и «Улице 1905 года» – №м6, т86, 27, 39, 64.