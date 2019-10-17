РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 окт. Депутаты Мособлдумы и совета депутатов городского округа Домодедово обсудили с директором школы Домодедова предстоящий капитальный ремонт, сообщается в официальной группе партии «Единая Россия» в Домодедове в соцсети «ВКонтакте».

Депутат Мособлдумы, член фракции партии «Единая Россия» Вячеслав Крымов и депутат совета депутатов городского округа Домодедово, местный координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» Владимир Редькин провели рабочую встречу с директором Заревской школы Марией Хохлиной. На ней депутаты обсудили предстоящий ход работ по капитальному ремонту школы.

«Директор школы рассказала депутатам, что несмотря на солидный возраст школы - 56 лет, капитального ремонта здесь не было. Замены требует канализация, старая отделка помещения, есть протечки, которые необходимо устранять», – говорится в сообщении.

Заревская общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, расположенная в селе Растуново, включена в перечень объектов капитального ремонта в рамках региональных проектов Московской области на 2020 год.