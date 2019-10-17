РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 окт. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец экологи повторно проверили качество атмосферного воздуха, результаты замеров будут известны позже, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В сентябре мобильная лаборатория экологического контроля «Мособлэкомониторинга» впервые проверила качество воздуха в жилых микрорайонах городского округа Люберцы после жалоб жителей. По всем показателям качество воздуха находилось в пределах нормы, превышений концентрации загрязняющих веществ не обнаружили. Повторная проверка была проведена после жалоб жителей микрорайона Самолет на неприятный запах в вечернее время.

«В микрорайоне Самолет Люберец сегодня днем (17 октября – ред.) и накануне вечером (16 октября – ред.) специалисты сертифицированной лаборатории экологического контроля проверили качество воздуха на концентрацию вредных веществ. Экологи произвели замеры воздуха по шести соединениям: диоксид серы, аммиак, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что было принято решение произвести замеры воздуха недалеко от Люберецких очистных сооружений вечером. Лаборатория экоконтроля предоставит результаты мониторинга в течение нескольких дней.

Вместе со специалистами лаборатории экоконтроля в процессе замера воздуха участвовали сотрудники управления по охране окружающей среды администрации округа, представители общественных организаций «Народный экологический совет» и «Совесть Некрасовки», все неравнодушные жители микрорайона.