РИАМО - 17 окт. В школах Подмосковья начали проводить опросы с целью определить уровень конфликтной среды, проверки стартовали в четверг, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Опрос для учеников и педагогов стартовал на Школьном портале Московской области по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

«Опрос проходит в рамках проекта «Бесконфликтная школа» во всех подмосковных школах. Нам важно с его помощью понять, насколько проблема буллинга сегодня для нас актуальна, насколько учителя знают об имеющихся в коллективе проблемах и как их решают», – пояснила Мишонова.

Опрос завершится 31 октября. По его результатам в десяти городских округах определят школы с наиболее сложными и тревожными ситуациями. Директора и педагоги этих школ пройдут специальное обучение по вопросам разрешения конфликтов, обучение предусмотрено также для родителей и детей.

В числе пилотных городских округов оказались Павловский Посад, Королев, Химки, Мытищи, Балашиха, Подольск, Люберцы, Лобня, Сергиево-Посадский и Богородский округа. Жалобы из этих округов по теме конфликтов в школах чаще всего приходят в адрес уполномоченного по правам ребенка в регионе.